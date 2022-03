Der Ukraine-Krieg im Liveblog

Dramatische Eskalationen im Ukraine-Konflikt: Alle Neuigkeiten im Überblick.

Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde. In der Nacht auf Montag setzte die russische Armee ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, fort. Laut der Nachrichtenagentur AFP wurden unter anderem ein Sportkomplex einer Universität und andere zivile Gebäude getroffen.

UNO-Gericht verhandelt Völkermordklage

Russland muss sich indes erstmals wegen der Invasion in die Ukraine vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen verhandelt am Montag in Den Haag die Dringlichkeitsklage der Ukraine gegen Russland. Die Ukraine hatte auf der Grundlage der Völkermordkonvention von 1948 das Nachbarland verklagt und fordert Maßnahmen, um die Kämpfe zu stoppen.

Ukraine kritisiert Evakuierungspläne

Russland hat am Montag die Einrichtung von Fluchtkorridoren für Zivilsten in mehreren ukrainischen Städten angekündigt. Dafür war ab 08.00 Uhr eine Feuerpause geplant, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Neben der Hauptstadt Kiew seien derartige Passagen auch für Charkiw, Mariupol und Sumy geplant. Russland komme damit einem persönlichen Ersuchen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach.

Aus der Ukraine kam Kritik an den vorgeschlagenen Fluchtwegen. "Das ist keine annehmbare Variante der Öffnung von humanitären Korridoren", erklärte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Montag. Die Ukrainer würden nicht aus den nördlich von Kiew gelegenen Orten nach Belarus fahren, um dann per Flugzeug nach Russland gebracht zu werden. Wereschtschuk sagte, sie habe Russland vorgeschlagen, Fluchtkorridore innerhalb der Ukraine in den Westen zu öffnen.