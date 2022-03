Lieferengpass bei Zigarettenhersteller

Corona schmälert nicht nur die Kapazitäten in Spitalern. Zuletzt hat es den Zigarettenhersteller Philip Morris getroffen.

In einem Logistikzentrum in Oberösterreich sei bei einem Partnerunternehmen "die halbe Mannschaft ausgefallen", daher habe es in den letzten Tagen Lieferbeschränkungen gegeben, bestätigte Philip-Morris-Sprecher Florian Groß am Freitag auf Anfrage der APA. Diese hätten vor allem Großbestellungen betroffen, die Grundversorgung sei gesichert.