Liechtenstein: Der reichste Mann im Fürstentum - neben Hans-Adam II.

Die Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein gehört zu den wohlhabendsten der Welt und lässt selbst den zukünftigen King Charles III. blass aussehen, aber es gibt noch einen Superreichen im Fürstentum.

Fürst Hans-Adam II. ist in Liechtenstein natürlich die unangefochtene Nummer 1 und nicht umsonst gilt er als der reichste Monarch in Europa. Doch es gibt noch einen Superreichen in dem kleinen Steuerparadies, dessen Firma auch in Vorarlberg sehr bekannt ist.