Die Schweizer Zahnarztkette smile&more in den Konkurs geschlittert

Konkursverzeichnis

Das haben wpa-Recherchen ergeben. Entsprechende Eintragungen finden sich in den Konkursverzeichnissen der Kantone St. Gallen und Thurgau . Insgesamt sind mehr als zehn verschiedene Gesellschaften dieser Kette von der Insolvenz betroffen, die Verfahren laufen erst seit wenigen Tagen. Der Verwaltungssitz von smile&more befindet sich in St. Margrethen.

Keine Weiterführung laut Konkursamt

Bregenzer Zahnarzt Thomas Bischof als Gründer

Die Zahnarztkette smile&more geht auf ihren Gründer und Erfinder Thomas Bischof aus Vorarlberg zurück. Der frühere Bregenzer Zahnarzt hat die Kette zusammen mit Partnern vor etwa vier Jahren in der Schweiz gegründet. Die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte bei smile&more angestellt sind und sich ausschließlich auf ihre zahnärztliche Tätigkeit und die medizinische Führung der Praxis konzentrieren können. Administrative und organisatorische Belange sowie diverse Investitionen werden von smile&more übernommen.

Modell in Österreich bislang nicht möglich

Dass Thomas Bischof die Zahnarztkette smile&more ausgerechnet in der Schweiz gegründet hat, hängt damit zusammen, dass es in Österreich rechtlich nicht möglich ist, solche Modelle mit in Betriebsgesellschaften angestellten Zahnärzten umzusetzen.