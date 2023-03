Causa SeneCura: "Aussagen von Staudinger sind verantwortungslos"

Für ÖVP-Fraktionsobmann René Bickel sind die Aussagen von Bgm. Staudinger im "Vorarlberg LIVE"-Interview falsch und verantwortungslos.

"Man darf sich hinterher nicht wundern"

"Wenn man aber über Jahre als Bürgermeister nicht das Gespräch sucht, darf man sich hinterher nicht wundern." Man hätte genügend Zeit gehabt, als Gemeinde einen klaren Willen zu äußern, so Bickel.

Martin Staudinger bei "Vorarlberg LIVE" über SeneCura:

"Wir sind davon überzeugt, dass man die damals ganz klar getroffene Vereinbarungen – zuerst Verwirklichung des Neubaus, dann die Sanierung des Altbestandes – als Gemeinde einfordern kann, zumal der oberste Vertreter der SeneCura Österreich das zugesichert hat", meint Bickel.

"Verantwortung liegt bei Bürgermeister Staudinger"

Bickel: "Martin Staudinger ist jetzt seit zweieinhalb Jahren Bürgermeister und als oberste Baubehörde daher für die 'Haus am See'-Pläne verantwortlich. Doch stattdessen tut er so , als ob ihn die Sache nichts angeht. Er trägt er als Gemeindeoberhaupt auch sozial für seine Harder Bewohner:innen Verantwortung. Mehrfache Anfragen unsererseits zum Stand der Situation, wurden vom Bürgermeister kurz und knapp damit beantwortet, dass eh alles passe."

Aus Kreisen der SeneCura sei allerdings zu hören, dass es immer wieder Probleme mit der Baubehörde, deren oberste Instanz der Bürgermeister ist, gegeben haben soll. Ebenso sollen Termine öfters verschoben bzw. abgesagt worden sein. "Wirkliches Engagement um unsere älteren Mitbürger sieht aus meiner Sicht anders aus", kritisiert der Harder VP-Fraktionsobmann.

Baurechtsvergabe an SeneCura war alternativlos

Fraktionsobmann René Bickel stellt außerdem klar: "Es ist nicht möglich, neben der SeneCura in der Wirke, die es 2019 bereits gab, als Gemeinde ein eigenes Pflegeheim am See mit dieser geringen Bettenanzahl zu betreiben. Daher stimmten damals auch 28 von 33 Gemeindevertreter einer Baurechtsvergabe an die SeneCura zu."

"Zum einen beklagt sich der Bürgermeister über zu hohe operative Kosten seiner Vorgänger, kritisiert aber gleichzeitig die auch aus finanziellen Gründen notwendige Privatisierung des damaligen Seniorenhaus am See. Das ist ein unfaires politisches Spiel“, verweist Bickel darauf, dass von den über 40 Senioren- und Pflegheimen in Vorarlberg nur mehr vier in Gemeindehand sind. Dies habe seine berechtigten Gründe.

"Lösung im Sinne der Menschen"

"Gemeinsam mit Alt-Bgm. Hugo Rogginer und Alt-Gemeindearzt Paul Gmeiner war ich im Seniorenhaus am See, um mir einen Überblick zu verschaffen. Ebenso stehe ich im Kontakt mit den Bewohnern und Angehörigen. Diese müssen jetzt entscheiden, ob sie trotz Baulärm lieber in Hard bleiben oder in das neu errichtete Pflegeheim in Lauterach umsiedeln möchten. Wenn sie bleiben möchten, muss man jetzt rasch eine gemeinsame Lösung mit der SeneCura finden. Dafür werden wir uns weiter einsetzen", erklärt Bickel abschließend.