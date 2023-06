Liebesleben mit Betty: Sex oder Liebe machen?

Sex ist in der Regel eine körperliche Aktivität, bei der das primäre Ziel das Erreichen des Orgasmus ist. Er kann spontan, unverbindlich oder sogar oberflächlich sein. Dabei liegt der Fokus oft auf der eigenen Befriedigung, also darauf, sich selbst zu „entladen“ und weniger auf der des Gegenübers oder der emotionalen Bindung zur anderen Person.

Um zu entscheiden, ob man mit jemandem Sex hat oder Liebe macht, sollte man sich fragen, welche Bedürfnisse und Erwartungen man an dieses nette „Event“ zu zweit hat. Was will man von dieser Begegnung? Ist es nur körperliche Lust oder gibt es ein starkes emotionales Verlangen? Wie immer kann eine offene und ehrliche Kommunikation hier dabei helfen, Missverständnisse und Enttäuschungen zu vermeiden. Natürlich kann man in Beziehungen auch beide Varianten praktizieren : Mal ist es mehr Sex und manchmal eben mehr Liebe machen.

Also: Habt Sex, macht Liebe und genießt den Sommer!