Liebesleben mit Betty: Krankheit und Sexualität

Nicht schweigen

Wenn es dadurch zu Belastungen in der Beziehung kommt, ist darüber zu schweigen genau der falsche Weg. Die Beziehung zu pflegen, über Ängste und Sorgen zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu suchen, Dabei auch evtl. unkonventionelle Wege zu gehen sind daher der Schlüssel für ein lebendiges Sexual-leben. Es geht darum, sich weiterhin Nähe und Zärtlichkeit zu schenken, sich als Paar nahe zu bleiben, auch wenn der geliebte Mensch an der Seite sich verändert, die Beziehung sich verändert und Sexualität schwierig oder vielleicht sogar unmöglich wird.

Paar-Zeit ist wichtig

Schauen Sie, dass Sie sich genussvolle Auszeiten als Paar reservieren, um bewusst Zeit füreinander und für die Zweisamkeit zu haben. Und fangen Sie an, auf Ihre Wünsche und Sehnsüchte zu hören und darüber zu reden. Sex ist so viel mehr als nur Penetration. Erfinden sie sich und ihre Sexualität neu und folgen sie ihrem Gefühl. Schwierigkeiten in der Sexualität können Konflikte oder auch eine zunehmende Entfremdung der Partner auslösen. Holen sie sich nicht nur bei Körperlicher Erkrankung Hilfe. Ihre Sexualität und Partnerschaft hat es auch verdient.