LH Wallner trotz Delta-Variante zuversichtlich

Landeshauptmann Markus Wallner zeigte sich trotz der Delta-Variante für Herbst zuversichtlich. Für ihn sei heuer eine Lage wie im Herbst 2020 "nicht vorstellbar", sagte Wallner im Interview mit "Vorarlberg LIVE" am Donnerstag.

Man habe gute Voraussetzungen für den Herbst, so Wallner mit Verweis auf Impf- und Teststrategie und größeres Know-how. In Vorarlberg habe man mit der Modellregion bewiesen, dass man in der Pandemie auch andere Wege gehen können, als alles zuzusperren. "Mich irritiert ein wenig, wenn ich nach Wien schaue, dass man da jetzt gar so ängstlich vorgeht", sagte Wallner, doch seien die Verhältnisse der beiden Länder wohl kaum vergleichbar. Man werde dann im Herbst wissen, was besser oder gescheiter gewesen sei. Er bekräftigte, dass Vorarlberg weiter ohne neue Lockdowns durchkommen wolle. So lange das Spital- und Pflegesystem nicht überlastet werde, "sollte man auch weiter den Mut haben, eher in Öffnungsschritten wie in Schließungsschritten zu denken", sagte Wallner.