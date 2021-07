Corona-Lockerungen und Baupläne in Hohenems

Landeshauptmann Markus Wallner und der Bürgermeister von Hohenems, Dieter Egger heute zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Heute treten die Corona-Lockerungen in Kraft. Das heißt, keine Maskenpflicht mehr in der Gastronomie, die Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen, die Abstandsregeln fallen weg. Natürlich gilt trotzdem die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Gerold Riedmann spricht heute in "Vorarlberg LIVE" mit Landeshauptmann Markus Wallner über neu gewonnene Freiheiten und darüber welche Pläne das Land Vorarlberg zur Zeit verfolgt.