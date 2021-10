"LH Wallner sollte ÖVP-Kommando übernehmen"

Florian Klenk, Falter-Chefredakteur, und Florian Scheuba, Kabarettist, waren am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" und sprachen über die ÖVP-Causa.

Florian Scheuba sei in besonderer Mission in Vorarlberg: "In der jetzigen Situation erhebt das Land die Stimme und fordert Vorarlbergs Landeshauptmann auf, das Kommando in der ÖVP zu übernehmen", so der Politkabarettist. "Da wollen wir Mut machen! Es ist gar nicht so schwierig. Die Latte liegt so tief, da kann er nur drüber springen ..."