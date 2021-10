Causa Kurz: Edtstadler dementiert Kanzler-Gerücht

Laut Medienberichten könnte Karoline Edtstadler (ÖVP) für den Posten der Kanzlerin in Frage kommen. Das sagt die Ministerin dazu.

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat Medienberichte dementiert, wonach sie als mögliche neue Kanzlerin Sebastian Kurz (ÖVP) ablösen könnte. "Es ist dieses Gerücht an Absurdität nicht zu überbieten", sagte Edtstadler am Freitag am Rande ihres Arbeitsbesuchs in Athen.