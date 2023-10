Letzter Wunsch des Vaters: Red Bull-Mitarbeiter bekommen 3.000 €

Wie im Vorjahr erhalten alle Mitarbeiter eine Sonderprämie von 3.000 Euro.

Damit erfüllt Mark Mateschitz einen der letzten Wünsche seines Vaters, der 2022 verstarb. Noch vor seinem Tod sorgte Didi Mateschitz persönlich dafür, dass die Mitarbeiter an Red Bulls guter Geschäftsentwicklung teilhaben sollten. Ende Oktober wird diese Prämie von 3.000 Euro, brutto für netto, an jeden der über 2.000 Red Bull Mitarbeiter überwiesen. In einer Mitarbeiter-E-Mail heißt es: “Ich freue mich, mitteilen zu können, dass auch dieses Jahr allen in Österreich Beschäftigten als Ausgleich zur Teuerung 2023 neben einer prozentuellen Gehaltserhöhung ab 2024 eine freiwillige Einmalzahlung gewährt wird.” Die Prämie wird auch an Mitarbeiter von Tochterfirmen wie ServusTV ausgezahlt, während Teilzeitkräfte einen anteiligen Betrag erhalten.