Red Bull weiterhin wertvollste Unternehmensmarke Österreichs

Red Bull mit einem Markenwert von 6,7 Mrd. Euro und die Erste Bank (Markenwert 3,5 Mrd. Euro) sind laut dem Beratungsunternehmen Brand Finance die wertvollsten österreichischen Marken. An dritter Stelle folgt A1 mit einem Wert von 2,1 Mrd. Euro. Die Raiffeisen Bank International und die OMV liegen trotz Rückgängen ihrer Markenwerte weiterhin auf den Plätzen vier und fünf, wie die Beraterfirma am Donnerstag mitteilte.

Neu in den Top Ten ist die Einzelhandelsmarke Billa, die sich im Vergleich zu 2022 um fünf Plätze auf Rang acht verbessern konnte. Ihr Markenwert stieg um 64 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro. Auch Uniqa verbesserte sich um drei Ränge und landete damit auf Platz neun der wertvollsten Unternehmensmarken Österreichs. VIG und ÖBB belegen wie im Vorjahr die Plätze 6 und 7. Andritz verschlechterte sich um einen Rang auf Platz 10.

Österreichische Marken haben im Vergleich zum Vorjahr an Wert gewonnen, heißt es in der Aussendung. So sei der Wert der 25 wertvollsten österreichischen Unternehmensmarken um 14,5 Prozent auf gut 32 Mrd. Euro gestiegen. Die drei wichtigsten Sektoren seien nach wie vor alkoholfreie Getränke, Bankwesen und Konstruktionstechnik. Mehr als 21 Prozent des gesamten Markenwertvolumens entfielen auf den Markenwert von Red Bull.