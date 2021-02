Lech: Gemeindezentrum wird wohl wie geplant gebaut

In Lech stehen die Zeichen auf den Bau des Gemeindezentrums in ursprünglich geplanter Form.

Bei der Gemeindevertretungs-Sitzung am Mittwoch in Lech wurde über den Neubau des Gemeindezentrums diskutiert. Laut Bürgermeister Stefan Jochum soll das Projekt in vollem Umfang, also mit zwei Gebäuden, verwirklicht werden.