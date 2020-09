Das neue Gemeindezentrum als Zankapfel in Lech

Der Bürgermeister der renommierten Wintersport-Gemeinde Lech am Arlberg, Ludwig Muxel, muss um sein Amt als Gemeindechef bangen. Der heute 65-Jährige hat vor mehr als 27 Jahren - im April 1993 - den Bürgermeistersessel übernommen. Nun droht der in der Gemeinde schwelende Konflikt um die Gestaltung des neuen Gemeindezentrums seine politische Karriere zu beenden.

Bregenz. Muxel lag am Sonntag in der Bürgermeister-Direktwahl klar hinter seinem stärksten Herausforderer Stefan Jochum, dem 54-jährigen Standesbeamten der Gemeinde. Während Jochum 496 Stimmen (47,65 Prozent) der Stimmen erhielt, musste sich Muxel mit 369 Stimmen (35,45 Prozent) begnügen. Dass das Gemeindezentrum wesentlich zu diesem Wahlergebnis beitrug, stand am Wahlabend für beide fest. Jochum bekannte sich klar dazu, dass das Großprojekt in eine Richtung steuere, die ihm nicht gefalle. Als langjähriger Mitstreiter und Vertrauter von Muxel hatte sich Jochum erst im Sommer zur Kandidatur bei der Bürgermeister-Direktwahl entschlossen.

Planungsauftrag für 38 Mio. Euro-Projekt gegeben

Dennoch riss die Kritik am Projekt im Nobelskiort nie ab. Infrage gestellt wurden etwa die Kosten, für die die Gemeinde 26 Jahre lang Kredite werde tilgen müssen, wie es hieß. Zu den Kritikern zählten insbesondere Proponenten der Listen, die sich gegen Muxels "Liste Lech" in Stellung brachten. Dass im Dorf Unzufriedenheit herrscht, zeigte sich allein dadurch, dass am Wahlsonntag gleich vier Listen auf den Stimmzetteln standen - in der Vergangenheit hatte es in Lech Gemeindewahlen gegeben, zu der sich keine einzige Liste anmeldete, zuletzt 2015 und 2010.