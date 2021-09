Laut Umfrage: Persönliche Freiheit durch Pandemie weniger wichtig

Laut einer Umfrage des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) und der Kommunikationsagentur Pick & Barth hat sich in der CoV-Krise das gesellschaftliche Zusammenleben verändert.

Die Corona-Krise hat das gesellschaftliche Zusammenleben verändert und Teile des Wertekataloges verschoben. So ist den Österreichern etwa das Gut "Persönliche Freiheit" weniger wichtig als vor der Pandemie, die Solidarität mit Alten und Kranken hoch, das Verständnis für Arbeitslose und Zuwanderer jedoch gesunken, zeigt eine am Montag präsentierte Umfrage unter 1.000 Österreichern des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) und der Kommunikationsagentur Pick & Barth.

Bereitschaft in Bevölkerung hoch

Fürsorglich Abstand halten, auf Mitmenschen achten, für Nachbarn einkaufen gehen. "Grundsätzlich gibt es viel Bereitschaft in der Bevölkerung, sich für eine Sache zu engagieren", attestierte Eva Zeglovits, IFES-Geschäftsführerin, den Österreichern. Knapp die Hälfte der Befragten (45 Prozent) stimmten "sehr" beziehungsweise "eher" zu, dass es in Ordnung sei, die Freiheitsrechte des Einzelnen einzuschränken, wenn es um den Schutz der Gesundheit geht.

FPÖ-Wähler zeigten sich skeptisch

Arbeitslose und Zuwanderer: "Solidarität zurückgegangen"

Die Solidarität mit Alten, Kranken und Menschen mit Behinderung blieb hingegen auch nach der Pandemie in seiner ganzen gesellschaftlichen Breite auf konstant hohem Niveau (85 Prozent). Das zeigt ein Vergleich der aktuellen Umfrage mit der European Value Study aus dem Jahr 2018. "Mit Arbeitslosen und Zuwanderern ist die Solidarität seit Pandemiebeginn aber um sechs beziehungsweise zehn Prozentpunkte zurückgegangen", merkte Zeglovits an. Dabei zeigten sich jüngere Menschen häufiger solidarisch mit Zuwanderern als ältere, Ärmere häufiger solidarisch mit Arbeitslosen als Reichere.