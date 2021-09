Covid-Impfung für Kinder bereits in drei Wochen?

Schon sehr bald wird wohl auch die Impfung für Kinder möglich sein. Laut Fachleuten könnte bereits in drei Wochen der Impfstoff von BionTech Pfizer in der EU für Fünf- bis Elfjährige zugelassen werden.

Die Impfug wurde in den entscheidenden Studien angeblich gut vertragen. Sobald die EU ihr OK gibt, will das Impfgremium Österreich sich wohl rasch für eine Empfehlung aussprechen.