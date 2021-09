Booster-Impfung: Anmeldung ab sofort möglich

Am Mittwoch hat Vorarlberg mit der Verabreichung der Auffrischungsimpfung begonnen. Ab sofort ist die Anmeldung möglich.

Die Auffrischungsimpfungen werden zunächst in den Alten-, Pflege- und Seniorenheimen vorgenommen, im Oktober folgen die Mitarbeiter in den Krankenhäusern und in den Gesundheitsberufen. Darüber hinaus sollen noch vor dem Winter 20.000 bis 30.000 Personen erreicht werden, die bisher nicht immunisiert wurden.