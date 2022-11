Kulis schlägt wieder zu

Wenn einem der Anruf wie ein schlechter Scherz vorkommt, dann kann es gut sein, dass man Opfer von Ö3-Callboy Gernot Kulis wurde. So erging es auch einer Trafikantin, die sich schnell sicher war: "Was is mit Ihnen? Wollens mich verarschen?"

Als Callboy im Auftrag von Ö3 trieb der gebürtige Lavanttaler schon viele fast in den Wahnsinn oder zumindest zur Weißglut. Als Bundesminister für Irreres parodiert er regelmäßig Politiker.

"Ich würd gern Herbstzeitlose reservieren. 20 Stück" meint Kulis ganz unschuldig. "Sagt mir nix" die knappe Antwort der Trafikantin, die Opfer des Comedians wurde. "Double Win" oder "25 fette Jahre" hätte sie anzubieten. Als Kulis dann nach "Arbeitslose" und "Tuberku" fragt dämmert es der Frau: "Was is mit Ihnen? Wollens mich verarschen?". Die Pointe setzt sie am Ende selbst...