Riesensternschnuppe über Norwegen gesichtet

"Wünsch dir was", heißt es, wenn man Sterschnuppen sieht. Wenn das funktioniert, muss dieser Meteorit wohl auch die größten Wünsche erfüllt haben.

Am letzten Samstag kam es im Süden Norwegens zu einem beeindruckenden Naturschauspiel. Der Norden Europas ist in diesem Hinblick vor allem für die Polarlichter bekannt. An diesem Wochenende war es aber ein Meteorit, der die Beobachter faszinierte. Der Bolide (besonders hell leuchtender Meteorit) brannte auf Höhe der Stadt Florø etwa 65 Kilometer über dem Meeresspiegel komplett aus.