Schimpansen-Baby darf wieder zu seiner Mama

In einem Zoo in Wichita im US-Bundesstaat Kansas wurde am Dienstag ein kleiner Schimpanse per Kaiserschnitt geboren. Knapp zwei Tage später kam es zum herzzerreißenden Wiedersehen mit seiner Mama.

Wie der Sedgwick County Zoo in Kansas mitteilte, kam es bei der Geburt am Dienstag zu schweren Komplikationen. "Das Baby hatte Probleme, genügend Sauerstoff zu bekommen", schrieb der Zoo. Deswegen entschied man sich für eine Geburt per Kaiserschnitt.

Nach zwei Tagen konnte Schimpansen-Mutter Mahale ihr Baby endlich in den Armen halten. Die Tierpfleger haben den Moment mitgefilmt, als die Schimpansen-Mutter zu ihrem Jungen konnte. Als das Kleine seine Ärmchen in die Höhe streckt, gibt es kein Halten mehr bei der Mutter.