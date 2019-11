Krut und Rüaba - der neue VOL.AT Ländle Podcast

Mit "Krut und Rüaba" geht VOL.AT unter die Podcaster. Wöchentlich gibts eine neue Ausgabe mit Themen, die Vorarlberg bewegen.

Das regt uns auf, darüber diskutiert ihr bei der Arbeit, in der Familie oder mit Freunden. Was sind die Themen, die die Vorarlberger bewegen? Mit unserem neuen Podcast "Krut und Rüaba" wollen wir jede Woche darüber sprechen, was uns ärgert, bewegt, zum Lachen bringt oder über was wir uns gefreut haben.