Kritik an Matt-Interview: So reagiert ORF-Star Wolf

Auf seiner Homepage nimmt ZIB-Anchorman Armin Wolf zum gestrigen Interview mit dem Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt Stellung.

Die umstrittene Impfung für Feldkirchs Bürgermeister Wolfgang Matt war am Dienstag auch Thema in der ORF-Nachrichtensendung "ZiB 2". In einem fast 13-minütigen Interview stellte sich Matt den nicht immer angenehmen Fragen von Wolf. Nach dem Interview hagelte es Kritik aus ganz Österreich für die Vorgehensweise des Stadt-Oberhauptes. Aber auch Armin Wolf musste Kritik eintecken.