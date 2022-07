Korruptions-Ausschuss: Kessler entgeht einer Strafe

Das Bundesverwaltungsgericht hat einen im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss eingebrachten Antrag auf Beugestrafe gegen den nicht zur Befragung erschienenen ehemaligen Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler abgelehnt.

Zeuge bestätigte Zustand

Behörden ermitteln

Unterdessen ermitteln sowohl die Finanzbehörden als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) weiter in der Causa Wirtschaftsbund, in deren Mittelpunkt fragwürdige Konstruktionen um Inserate in der mittlerweile eingestellten Zeitung der ÖVP-Teilorganisation stehen. Die Personen, gegen die ermittelt wird - dabei soll es sich um Landeshauptmann Markus Wallner, Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und seinen Vorgänger Karlheinz Rüdisser (alle ÖVP) handeln - sind laut ORF bisher nicht einvernommen worden, aber es sollen mehrere Personen als Zeugen ausgesagt haben. Dazu reisten Beamte des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung (BAK) aus Wien an und führten Befragungen in der Polizeiinspektion in Dornbirn durch. Eine Bestätigung dafür gab es nicht: Man kommentiere einzelne Ermittlungsschritte nicht, so ein Sprecher der WKStA dazu auf APA-Anfrage.