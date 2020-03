Kontakt mit Vorarlberger: Innsbrucker positiv auf Covid-19 getestet

Der Innsbrucker hatte in den vergangenen Tagen Kontakt mit einem Arbeitskollegen aus Vorarlberg, der bereits positiv getestet worden war.

In Tirol ist am Montag ein weiterer und damit der neunte Coronavirus-Fall im Bundesland aufgetreten. Ein 48-jähriger Innsbrucker wurde positiv getestet, teilte das Land mit. Der Innsbrucker hatte laut eigenen Angaben in den vergangenen Tagen Kontakt mit einem Arbeitskollegen aus Vorarlberg, der bereits zuvor positiv getestet worden war. Der Innsbrucker wurde umgehend isoliert.

Enge Kontaktpersonen in Abklärung

Die neun Coronavirus-Fälle in Tirol

112 Personen in Österreich positiv getestet

Aufgeschlüsselt nach Bundesländern: In Niederösterreich gibt es bisher 36 Erkrankte, in Wien 33, in der Steiermark zehn, in Tirol und Oberösterreich je neun, in Salzburg acht, im Burgenland vier und in Vorarlberg zwei. In Kärnten gibt es bisher einen Corona-Patienten.