Erster Coronavirus-Fall in Vorarlberg

Der Coronavirus ist in Vorarlberg angekommen. Das Land gab erste Informationen zum Patienten preis.

Der Erkrankte aus Mellau hatte in Wien Kontakt mit einer infizierten Person und verspürte am Sonntag die ersten Symptome. Er fuhr dann am Montag, 2. März mit dem Zug (Abfahrt 14:30 Uhr, Ankunft 21:07 Uhr in Dornbirn) nach Vorarlberg. Personen, die ebenfalls in diesem Zug (RJX 864) saßen, werden gebeten sich bei der Hotline 1450 zu melden.