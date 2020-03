Zweiter bestätigter Coronavirus-Fall in Vorarlberg

Die Vorarlberger Landessanitätsdirektion hat am späten Sonntagnachmittag den zweiten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus in Vorarlberg bekannt gegeben.

Neun Fälle noch in Abklärung

103 Erkrankte in Österreich

In Österreich ist die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen damit auf 103 gestiegen. Weltweit gab es 107.644 Corona-Patienten, 3.653 starben am Virus, geht aus Zahlen der Johns Hopkins University hervor.

In ganz Österreich wurden bisher 4.509 Personen auf das Virus getestet. Betroffen sind in Niederösterreich 31 Personen, in Wien 32, in der Steiermark zehn, in Tirol acht, in Salzburg ebenfalls acht, in Oberösterreich sieben, im Burgenland vier, in Vorarlberg zwei und Kärnten eine Person.