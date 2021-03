Kommandoübergabe beim Roten Kreuz.

Gerhard Kräutler ist neuer Landesrettungskommandant - Werner Meisinger verabschiedet sich und übergibt das Kommando.

An der Kommandospitze des Roten Kreuzes Vorarlberg vollzog sich gestern Abend in der Rotkreuz-Abteilung Lustenau die große Wachablöse: Der langjährige und verdiente Landesrettungskommandant Werner Meisinger (59) verabschiedete sich aus der verantwortungsvollen Funktion und übergab das Kommando in die kompetenten Hände von Gerhard Kräutler (52) – er war schon vorab vom Rotkreuz-Verbandsausschuss zum Nachfolger gewählt geworden und hatte sich jahrelang als Kommandant der Rotkreuz-Abteilung Feldkirch engagiert.