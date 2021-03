"Vorarlberg LIVE" mit Meisinger, Klien und Bösch

Am Mittwoch sind in "Vorarlberg LIVE" Werner Meisinger vom Roten Kreuz, Kabarettist Peter Klien und der Nationalratsabgeordnete Reinhard Bösch zu Gast.

Am heutigen Mittwoch tritt Werner Meisinger als langjähriger Landesrettungskommandant des Roten Kreuzes Vorarlberg zurück und übergibt an seinen Nachfolger. In "Vorarlberg LIVE" blickt er nochmals auf seine 17 Jahre als Kommandant zurück.