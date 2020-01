Gunther Hessel hat jetzt das Kommando

Der 53-jährige Gunther Hessel hat am Donnerstagnachmittag die Leitung des Militärkommandos Vorarlberg übernommen.

Es war gleich eine doppelte Premiere: Die erste weibliche Verteidigungsministerin Österreichs überwachte den ersten Kommandowechsel ihrer Amtszeit. Im Beisein von Ministerin Klaudia Tanner und Landeshauptmann Markus Wallner (beide ÖVP) trat der bis dahin Oberst des Generalstabs die Nachfolge von Ernst Konzett (65) an, der sich in den Ruhestand zurückzog. Konzett war seit dem 29. Jänner 2010 Vorarlberger Militärkommandant gewesen.

Livestream von der Kommandoübergabe

Über Gunther Hessel

Hessel wurde am 7. Februar 1966 geboren, wuchs in Maria Alm (Pinzgau) auf und absolvierte nach der Matura von 1986 bis 1989 die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt. Nach dem Generalstabslehrgang 2003 wurde Hessel stellvertretender Kommandant und Chef des Stabes der 1. Jägerbrigade in Eisenstadt. 2009 bis 2012 diente er als Militärvertreter in Brüssel, danach leitete der Salzburger das Projekt und die Weiterentwicklung der Schul- und Akademiestrukturen im Bundesheer. Ab 2016 war er zudem Verbindungsoffizier zur Bundeswehr in Potsdam. Hessel ist verheiratet, Vater zweier Kinder und geht gerne bergsteigen und klettern.