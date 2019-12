Hessel wird Nachfolger von Konzett als Vorarlberger Militärkommandant

Gunther Hessel übernimmt ab Ende Jänner 2020 das Vorarlberger Militärkommando. Er folgt in der Funktion auf Ernst Konzett, der in den Ruhestand treten wird.

Er folgt in der Funktion auf Ernst Konzett, der in den Ruhestand treten wird. Die Entscheidung sei von Verteidigungsminister Thomas Starlinger einvernehmlich mit LH Markus Wallner (ÖVP) getroffen worden, hieß es in einer Aussendung des Ministeriums am Donnerstag. Die Kommandoübergabe ist für 30. Jänner 2020 geplant.

Drei Jahre Militärvertreter in Brüssel

Hessel wurde am 27. Februar 1966 geboren, wuchs in Maria Alm (Pinzgau) auf und absolvierte nach der Matura von 1986 bis 1989 die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt. Nach dem Generalstabslehrgang 2003 wurde Hessel stellvertretender Kommandant und Chef des Stabes der 1. Jägerbrigade in Eisenstadt. 2009 bis 2012 diente er als Militärvertreter in Brüssel, danach leitete der Salzburger das Projekt und die Weiterentwicklung der Schul- und Akademiestrukturen im Bundesheer. Ab 2016 war er zudem Verbindungsoffizier zur Bundeswehr in Potsdam. Hessel ist Vater zweier Kinder und geht laut Ministerium gern bergsteigen und klettern.