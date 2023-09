Komm her oder geh weg – Nähe und Distanz

Befindest du dich in einer Beziehung, in der du und deine PartnerIn unterschiedliche oder schwankende Nähe-Bedürfnisse haben? Sowohl Nähe als auch Distanz sind wichtig in einer Beziehung.

Die Balance ist entscheidend. Die Herausforderung besteht darin, gemeinsam immer wieder aufs Neue das richtige Maß aus Nähe und Distanz auszuloten.