Liebesleben mit Betty: On-Off-Beziehungen

Eine On-Off-Beziehung ist eine Art von Beziehung, in der sich Paare immer wieder trennen, um kurz darauf doch wieder zusammenzukommen.

Eine solche Beziehung kann zu einer emotionalen Achterbahnfahrt der Gefühle führen. Meist sehr schmerzhaft sein, da sie keine emotionale Verlässlichkeit oder Entspannung bietet und es einen permanenten Wechsel von Nähe und Distanz mit sich bringt. Eine On-Off-Beziehung kann auch zu einem Verlust des Vertrauens in die eigenen Gefühle führen, da das Zusammenkommen irgendwann nicht mehr als echtes Bekenntnis für eine Beziehung empfunden wird und die Trennung nicht wirklich als Liebes-Aus wahrgenommen wird. Hier ein paar Tipps für dich falls du dich in so einer Beziehung befindest: