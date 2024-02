Koch und Ex-Mister Patrik aus Lochau mischt "Ninja Warrior Germany" auf

Ex-Mister und Koch Patrik Walder will es noch einmal wissen: Der sportliche Vorarlberger versucht sein Glück bei der TV-Show "Ninja Warrior Germany".

Erst kürzlich startete Patrik mit seinem eigenen Foodtrailer durch ( VOL.AT berichtete ). Jetzt sucht er eine neue, sportliche Herausforderung. Wie er in sozialen Medien mitteilte, ist der Lochauer bei der neunten Staffel von "Ninja Warrior Germany" mit dabei.

"Cooking Ninja" bald im TV

"Es ist offiziell und ich darf es verkünden", schrieb Walder am Donnerstag zu einem Foto, das ihn beim Training zeigt. "Einige Jahre darauf gearbeitet und nach Ninja Warrior Austria 2021 nach 2,5 Jahren ist es soweit und ich darf als Ninja Athlet dort performen." Er freue sich, teilnehmen zu dürfen und auf das Treffen mit anderen Athleten, meint der ehrgeizige Vorarlberger. Dazu dankt er auch den "Ninja Göttern" und dem Universum für die Chance:

Über "Ninja Warrior"

"Ninja Warrior Germany" ist ein sportlicher Wettkampf, bei dem Teilnehmerinnen einen extrem anspruchsvollen Hindernisparcours unter Zeitdruck bewältigen müssen. Ziel ist es, Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer zu demonstrieren, um den Titel des "Ninja Warriors" zu erlangen. Die Idee für "Ninja Warrior" stammt ursprünglich aus Japan. In zahlreichen Ländern gibt es mittlerweile ähnliche Sendungen – so auch in Österreich, Amerika oder Australien.