Mister Vorarlberg bei Ninja Warrior Austria

Der Mister Vorarlberg & Vize Mister Austria Patrik Walder sieht nicht nur super aus und kann toll kochen, er ist auch ein wahres Sporttalent!

Hartes Training

Dennoch steckt Patrik viel Zeit in die Vorbereitung auf den Wettkampf: Denn nicht nur Kraft und Ausdauer muss geübt sein, auch Griff- und Sprungkraft sowie Balance muss man als Ninja haben. Um an der Show teilnehmen zu können, musste er aber vorerst einen Aufnahmetest absolvieren, der - coronabedingt - online stattgefunden hat. Trainiert hat er dafür überwiegend in Calisthenics Parks und im Highmatrausch in Dornbirn.