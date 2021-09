Koblacher Bürgermeister: "Am Puls der Zeit"

Gerd Hölzl, Bürgermeister von Koblach, war am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über neue Projekte, das Projekt Rhesi und Tempo 30 in seiner Gemeinde.

Im Hochwasserschutzprojekt Rhesi wird derzeit in der Versuchshalle Dornbirn der Abschnitt Oberriet-Koblach aufgebaut. Hier befindet sich die breiteste Rheinstelle. Nicht nur darüber, auch über aktuelle Bauprojekte, die Einführung der 30er Zone in ganz Koblach und nicht umgesetzte Radwege spricht Pascal Pletsch heute mit dem Koblacher Bürgermeister Gerd Hölzl, ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".