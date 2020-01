Kobe Bryant: Seine letzte Nachricht

In seinem letzten Tweet würdigte der verstorbene Superstar noch LeBron James.

Mit 33.643 Punkten in Grunddurchgangsspielen ist die "Black Mamba" - so Bryants offizieller Spitzname - die Nummer vier im ewigen Punkteranking der NBA. Erst am Samstagabend war er vom seit der Vorsaison ebenfalls für die Lakers spielenden LeBron James (3.655) überholt worden. Bryant würdigte die Leistung von James via Twitter: "Großer Respekt, Bruder."