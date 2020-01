Weltweite Trauer um Ex-Basketball-Star Kobe Bryant

Der Unfalltod der Basketball-Ikone Kobe Bryant hat in der Sportwelt weltweit Fassungslosigkeit und Bestürzung ausgelöst.

Am Sonntagvormittag (Ortszeit) kamen der frühere Ausnahmesportler und seine 13 Jahre alte Tochter Gianna bei einem Hubschrauberabsturz nahe dem Ort Calabasas bei Los Angeles ums Leben. An Bord der Maschine vom Typ Sikorsky S-76 waren neun Menschen, die vermutlich alle tot sind, wie eine Gewährsperson der Nachrichtenagentur AP mitteilte. Über die Unfallursache ist nach Angaben eines Sprechers der Luftfahrtbehörde FAA zunächst nichts bekannt.

18 Mal im All-Star-Team

Dirk Nowitzki

60 Punkte im letzten Spiel

Seine Karriere beendete Bryant 2016 mit einem Ausrufezeichen: Im letzten NBA-Spiel erzielte er 60 Punkte für die Lakers. Als Bryant sich von der großen Basketballbühne verabschiedete, war er der drittbeste Werfer in der NBA-Geschichte. Erst am Samstag zog der ebenfalls für die Lakers spielende LeBron James im historischen Punkte-Ranking an ihm vorbei. Dafür zollte Bryant ihm in seinem letzten Tweet seine Achtung. "König James" treibe das Spiel weiter voran, schrieb Bryant. "Viel Respekt mein Bruder."

LeBron James erklärte, er sei "schon glücklich, in irgendeinem Gespräch gemeinsam mit Kobe Bean Bryant genannt zu werden, dem größten Basketball-Spieler, der je gespielt hat." Eine andere Lakers-Legende, Magic Johnson, sagte dem Sender KCBS-TV: "Ich dachte, er würde ewig leben. Ich dachte, er war unbezwingbar. Es gab keinen, der das Lakers-Trikot mit größerem Stolz trug als Kobe. Keinen. Er war einfach besonders. Wir werden ihn vermissen und wir werden uns an seine Größe erinnern, aber lasst uns auch nicht vergessen, wie sehr er die Welt beeinflusst hat."

Shaquille O'Neal

Magic Johnson

"Haben einen Helden verloren"

Bryants Tod sorgte auch jenseits der Sportwelt für Trauer. Die Grammy Awards im Staples Center - der Heimarena der Lakers - standen ganz im Zeichen der Todesnachricht. "Hier sind wir heute am wichtigsten Abend der Musik versammelt, um die besten Künstler zu feiern, aber um ehrlich zu sein, verspüren wir gerade wahnsinnige Traurigkeit", sagte zum Auftakt Alicia Keys, die als Gastgeberin durch die Gala führte. "Los Angeles, Amerika und die ganze Welt haben einen Helden verloren." Die R&B-Sängerin bot zudem gemeinsam mit der Gruppe Boyz II Men zu Ehren Bryants eine A-Cappella-Version des Songs "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday" dar.