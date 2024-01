Kleiner Shitstorm für TikToker: "Das ist doch kein Wiener Schnitzel"

TikToker Maxxpane sorgt für Aufregung mit seiner Version eines Wiener Schnitzels - Diskussionen und Kritik in der TikTok-Community entbrannt.

Maxxpane, ein beliebter TikTok-Creator mit über 400.000 Followern und 9,3 Millionen Likes, hat kürzlich einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. In einem Video, das über 2,5 Millionen Aufrufe erzielte, präsentiert er seine Version eines Wiener Schnitzels, was zu heftigen Diskussionen in den Kommentaren führte.