Kirchstraße muss drauf verzichten - Hafen Bregenz bekommt mehr Kopfsteinpflaster

Während in der Kirchstraße der Pflasterstein dem gelben Straßenbelag weichen muss, wird diese Woche beim Hafen der Pflastersteinbereich sogar ausgebaut.

Die Arbeiten an der Begegnungszone Kirchstraße/Römerstraße in Bregenz sind so gut wie abgeschlossen, kritisiert wurde bis zum Schluss vor allem der Verzicht auf den Erhalt des Pflastersteins in dieser historischen Straße. Während so in der Innenstadt das Kopfsteinpflaster auf dem Rückzug ist, nimmt er direkt am Bodensee bald mehr Platz ein – wenn auch im bescheidenerem Ausmaß. Direkt am Hafengebäude nahe des Bahnübergangs gab es bereits bisher einige Quadratmeter Pflasterstein, dieses wird diese Woche auf gut die doppelte Fläche vergrößert. Durch die Erweiterung wird die Bepflasterung nicht auf Höhe der Bestuhlung des Lokals Pier enden, sondern mehrere Meter in den Hafenbereich hineinragen.