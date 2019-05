Kleiner Seitenhieb gegen Bregenzer Kirchstraße aus Hohenems

Mitte Mai feiert die Kirchstraße in Bregenz ihre Eröffnung, ganz ohne die umkämpften Kopfsteinpflaster. Für Hohenems' Bürgermeister Dieter Egger, der selbst gerade eine Innenstadtgestaltung abgeschlossen hat, war dies am Wochenende Anlass für einen kleinen Seitenhieb.

Offizielle Eröffnung der neuen Kirch- und Römerstraße in Bregenz ist am 11. Mai, derweil werden noch die letzten Baumaßnahmen abgeschlossen. Während der Umgestaltung mussten sich die Verantwortlichen viel Kritik gefallen lassen, so vermissten die Kritiker die traditionellen Kopfsteinpflaster. Am Sonntag kam dann ein wohl nicht ganz gewollter Seitenhieb aus der Grafenstadt: Dort wurde die Neugestaltung der Innenstadt rund um das jüdische Viertel im vergangenen Sommer abgeschlossen – und besteht durchgehend aus Kopfsteinpflaster. Der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger stellte die beiden Ansätze am Wochenende in den sozialen Medien gegenüber.