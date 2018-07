Kinderonkologie in Vorarlberg: Das ist derzeit in Dornbirn möglich

Das Krankenhaus Dornbirn informiert am Mittwochvormittag zu den aktuellen Möglichkeiten an der Kinderonkologie - nur wenige Stunden, bevor die Eltern zusammentreten.

Zu wenig Fachärzte, kein verfügbarer Kinder- und Jugendonkologe und auch die in Raum gestellte Zusammenarbeit mit der Klinik in St. Gallen scheitert wohl an der dort fehlenden Möglichkeit der Stammzellentransplantation: So stellt sich der aktuelle Stand in der Debatte rund um die Kinderonkologie in Vorarlberg dar.