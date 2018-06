Vorarlberg: Ministerium lehnt Kinderonkologie-Lösung in St. Gallen ab

Nachdem Landesrat Christian Bernhard und das Kinderspital St. Gallen zugesichert hatten (VOL.AT berichtete), über eine zukünftige Behandlung krebskranker Kinder aus Vorarlberg in St. Gallen zu verhandeln, kommt eine Absage aus dem Gesundheitsministerium.

Landeshauptmann Markus Wallner, hatte schon im Vorhinein Bedenken, was die Behandlung in St. Gallen angeht. Bedenken habe er vor allem dabei, über die Staatsgrenzen zu gehen. Die Uniklinik Innsbruck habe – auch rechtlich – einen Versorgungsauftrag gegenüber Vorarlberg, Patienten aus Vorarlberg wären in St. Gallen zwar erwünscht, aber jedenfalls Bittsteller. Wie ORF Vorarlberg berichtet, kommt jetzt allerdings klar ein “Nein” zu der St. Gallen-Lösung.