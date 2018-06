Kinderonkologie: Arzt macht Zusatzausbildung

Dornbirn - Für die Fortführung der kinderonkologischen Abteilung in Dornbirn ist laut Gesundheistministerium kein spezieller Kinderonkolge notwending. Eine Zusatzausbilung sei ausreichend. Dafür hat sich laut Landesrat Bernhard nun ein Kinderarzt gefunden.

Neue Hoffnung für den Fortbestand der Krebstherapien für Kinder in Dornbirn: Laut Landesrat Christian Bernhard habe sich ein Kinderarzt gefunden, der die notwendige neunmonatige Zusatzausbildung macht. Dies berichtet der “ORF Vorarlberg” am Montag.

Wie bereits zuvor vom Gesundheitsministerium verlautbart, benötigt es für die Fortführung der Kinderonkologie in Dornbirn keinen speziellen Kinderonkologen. Vielmehr sei eine neunmonatige Zusatzausbildung an der Uniklinik in Innsbruck ausreichend.