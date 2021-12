Kinderarzt-Mangel in Feldkirch: Übergangslösung gefunden.

Kinderärztin Häle beendet ihre Tätigkeit als Kassenärztin Ende Dezember, das neue Kinderärztezentrum in Feldkirch erfolgt erst im Frühjahr 2022: Nun wurde ein Vertretungsverbund eingerichtet.

In Feldkirch war Kinderärztin Nicole Häle schon seit geraumer Zeit allein auf weiter Flur, mit 31. Dezember beendet auch sie ihre Tätigkeit als Kassenärztin. Damit sind ab 1. Jänner 2022 bis zum Start der Gemeinschaftspraxis Dr. Hölinger-Walter/Dr. Dietz im Frühjahr 2022 beide pädiatrischen Kassenvertragsarztstellen in der Stadt Feldkirch unbesetzt.

LKH Feldkirch als wichtige Anlaufstelle

Um diese Situation zu überbrücken, die sich speziell auch für den nächstgelegenen Kassenvertragsfacharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Dr. Gantner in Rankweil, schwierig darstellen würde, hat die Fachgruppe der Kinder- und Jugendfachärzte einen Vertretungsverbund durch Kinderfachärzte in anderen Bezirken für Akutfälle und (erste) Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen eingerichtet. Eine weitere wichtige Anlaufstelle für alle Akutpatienten in dieser Zeit ist die pädiatrische Ambulanz am LKH Feldkirch. Auch wurden kammerseits die in der Region angesiedelten Hausärzt:innen und Fachärzt:innen gebeten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Kinder und Jugendliche mit zu betreuen.