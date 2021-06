Kinderarzt-Mangel: NEOS für Maßnahmenpaket

Die NEOS sehen die Stadt Feldkirch verpflichtet, auch einen finanziellen Beitrag zur Beseitigung des Engpasses zu leisten.

Auf Grund des Engpasses in der medizinischen Versorgung von Kindern in Feldkirch schlagen die NEOS nun ein Maßnahmenpaket vor. Neben einer intensiveren Bewerbung der offenen Kinderarztstelle, umfasst das von den NEOS vorgeschlagene Paket kurzfristige und langfristige Maßnahmen.

"Müssen an einem Strang ziehen"

Peter Scheffknecht (NEOS Ersatzmitglied der Feldkircher Stadtvertretung), der dieses Maßnahmenpaket in den letzten Monaten mit Gesundheits- und Sozialpolitikern aus Bund und Land erarbeitet hat, dazu: "Als zweifacher Vater kann ich nicht akzeptieren, dass so eine wohlhabende Stadt wie Feldkirch diesen Mangel an medizinischer Versorgung einfach hinnehmen soll. Ich vertraue darauf, dass wir in dieser Angelegenheit in Feldkirch alle an einem Strang ziehen, und möglichst viele dieser Maßnahmen umgesetzt werden!"