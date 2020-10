Kinderärztin allein auf weiter Flur

In Feldkirch gibt es nur eine niedergelassene Kinderärztin mit Kassenvertrag. Vor zwei Wochen musste sie einen Aufnahmestopp verhängen – wegen Überlastung.

In Feldkirch müssen Eltern und Kindern seit geraumer Zeit viel Geduld beim Arztbesuch mitbringen. Vor der Praxis von Nicole Häle in der Saalbaugasse bilden sich immer wieder lange Warteschlangen. Der Grund: Sie ist die einzige Kinderärztin mit Kassenvertrag in der 35.000-Einwohner-Stadt. Fatal in einer Zeit, in der die Corona-Fallzahlen stark ansteigen und auch die Grippesaison wieder beginnt. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht.