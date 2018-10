Kinder-Onko: Land Vorarlberg präsentiert Lösung

Seit Monaten kämpfen vor allem betroffene Eltern für den vollständigen Erhalt der Kinderonkologie in Dornbirn. Ab 16:30 Uhr präsentiert Landesrat Christian Bernhard die vom Land Vorarlberg gefundene Lösung.

Wie die Vorarlberger Nachrichten in Erfahrung bringen konnten, ist ab 1. Dezember 2018 eine Kooperation mit dem Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen geplant. Die Diagnosestellung erfolge weiterhin an der Unikinderklinik Innsbruck, die nachfolgende Erhaltungstherapie kann in Zusammenarbeit mit dem Stadtspital Dornbirn in Innsbruck oder St. Gallen erfolgen. Diese Entscheidung bleibe den Eltern vorbehalten. In St. Gallen werden allerdings nur kindliche Leukämien behandelt, sie machen jedoch den Großteil der onkologischen Erkrankungen bei Kindern aus.

Weiterhin in Dornbirn verabreicht werden orale Chemotherapien. Auch Routinekontrollen, die Versorgung bei akuten Problemen sowie die soziale, psychologische und palliative Betreuung bleiben in Dornbirn. Die VN berichten ausführlich zur künftigen Ausrichtung der kinderonkologischen Versorgung in ihrer morgigen Ausgabe.

Seit August laufen die Gespräche zwischen dem Land Vorarlberg, der Stadt Dornbirn, dem Ostschweizer Kinderspital St. Gallen sowie der Universitätsklinik Innsbruck um die Zukunft der Kinderonkologie im Ländle.

Konfliktpunkte im Detail Die Konfliktpunkte liegen dabei im Detail, was man unter der Weiterführung der Kinderonkologie versteht. Aus medizinischer Sicht ist die Nachsorge auch im Rahmen der normalen Kinderheilkunde möglich, ganz ohne Kinderonkologe. Die Eltern fordern jedoch den vollständigen Erhalt aller Behandlungsmöglichkeiten, inklusive gewisser Chemotherapien.

Es fehlt an Fachärzten Dafür benötigt es jedoch Fachärzte, für die man im Ländle aus Sicht der Verantwortlichen nicht attraktiv genug wäre. Schließlich wären die Fallzahlen im Ländle zu niedrig und Dornbirn war nie ein kinderonkologisches Zentrum. Ein solches Zentrum muss nämlich auch Transplantationen und besondere Dialysen und chirurgische Eingriffe anbieten können. Das dementsprechende Tertiärzentrum für Westösterreich ist Innsbruck.