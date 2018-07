Initiative für Kinderonko fordert runden Tisch mit Verantwortlichen

Am Mittwochabend versammelte sich die Initiative zum Erhalt der Kinderonkologie in Hohenems. Im Vorfeld zeigten sie sich unzufrieden mit den aktuellen Entwicklungen, das Krankenhaus Dornbirn informierte extra zur aktuellen Situation.

Im Vorfeld der Diskussionsrunde in der Raststätte Hohenems lud die Stadt Dornbirn mit dem zugehörigen Krankenhaus zur Pressekonferenz. Zwei Ärztinnen sind derzeit in Innsbruck zur Ausbildung, man tue alles um weiteres geeignetes Personal zu finden und den hohen Stand der Behandlung auch halten zu können. Vor allem ein Kinder- und Jugendonkologe sei schwer zu finden – und die anhaltende öffentliche Debatte mache die Suche alles andere als einfacher.

Stadt sieht stark emotionalisierte Debatte

Das Ziel sei seit jeher und weiterhin die bestmögliche Versorgung der Kinder, versichern Ärzteschaft und Bürgermeisterin Andrea Kaufmann am Mittwochvormittag. Die Pressekonferenz am selben Tag wie die Diskussionrunde solle auch dazu dienen, die emotionale Debatte zu versachlichen. Die Initiative zum Erhalt der Kinderonkologie in Dornbirn kündigte im Vorfeld ihrer Veranstaltung “skandalöse Enthüllungen” an.