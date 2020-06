Positiver CoV-Test: Kindergarten in Fraxern geschlossen

Weil ein fünfjähriges Kind in Fraxern positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bleibt der Kindergarten der Gemeinde vorerst geschlossen. Alle Betreuerinnen hatten Kontakt mit dem infizierten Kind.

Es handelt sich um den zweiten Infektionsfall in der Gemeinde, sagt Bürgermeister Steve Mayr gegenüber ORF Vorarlberg. Da alle Pädagoginnen Kontakt mit dem Kind hatten, müssen sie für 14 Tage in Quarantäne. Solange soll auch die Betreuungseinrichtung geschlossen bleiben.

Ob neben dem fünfjährigen Kind auch andere Personen betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Am Montag wurden alle Kontaktpersonen getestet, die Ergebnisse sollen am Dienstag feststehen. Ob nun Maßnahmen in der Gemeinde selbst getroffen werden müssen, stehe ebenfalls noch nicht fest.